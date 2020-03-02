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Uruguay'da yeni Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou yemin etti



BUENOS Uruguay'da kasım ayındaki seçimleri kazanan Luis Lacalle Pou, yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

Yasama Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Lacalle Pou, "Bizim, iktidarın geçici kiracıları olduğumuzu, halkın hizmetinde ve onlara hizmet etmek için burada olduğumuzu unutmamalıyız. Neticede hükümet ve politika bir hizmettir ve bu yüzden, bugün göreve başlayan hükümet, güven oluşturabilmek için kendisini seçenlerle sürekli ve şeffaf bir iletişim kurma niyetinde." diye konuştu.

Lacalle Pou, "Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın süreçlerini bitirmeliyiz. Ortak çıkarlarımızı güçlendirmek için ideolojik meseleleri bir kenara bırakmalıyız. Eğer bunu yapabilirsek, bölgemiz uluslararası alanda güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Lacalle Pou'nun görevi üstlenmesiyle Uruguay'da 15 yıl sonra sağ hükümet göreve geldi.

24 Kasım'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Lacalle Pou, ülkeyi 2005'ten bu yana yöneten solcu Geniş Cephe Koalisyonu adayı Daniel Martinez'i az farkla geride bırakmıştı.