2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip oluyor.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Oscar Tabarez'in 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay Milli Takımı, Katar'a 47 yaşındaki çalıştırıcı Diego Alonso'nun liderliğinde gidecek.

Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

Uruguay'ın forvet hattında ise deneyimli golcüler Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez görev alacak.

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay'da, Real Madrid'de bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Federico Valverde ön planda.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 13 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.

ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Brezilya 2014'te gruptan çıkamayan Uruguay, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, kupayı kazanan Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

Dünya kupasının ilk şampiyonu olan ve bu kulvarda 56 maç yapan Uruguay, bunlardan 24'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 20'sini ise kaybetti. Uruguay, Dünya Kupası tarihi boyunca 87 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.