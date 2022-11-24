Öte yandan Haziran 2002'den bu yana ilk kez Fernando Muslera dışında bir kaleci Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçına ilk 11'de başladı.

2006 yılından bu yana Dünya kupalarında kalesini kimseye kaptırmayan 36 yaşındaki Muslera, yıllar sonra bir ilki yaşadı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda, Uruguay ile Güney Kore H Grubu'nda kozlarını paylaşırken, maç öncesi Uruguay 11'inde büyük bir sürpriz yaşandı.

ROCHET 2 SEZON SİVASSPOR'DA OYNADI

Muslera'dan kaleyi devralan Sergio Rochet, daha önce 2017 ile 2019 yılları arasında 2 sezon Sivasspor forması giydi. Kırmızı-beyazlılar ile 15 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi daha sonra ülkesinin Nacional takımına transfer oldu.

TORREIRA VE GOMEZ DE YEDEK

Bu arada Uruguay'da Galatasaraylı Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez de maça yedek kulübesinde başladı.