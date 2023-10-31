Haberler Yaşam Ürün ismi sanılan markalar! Birçok kişi onları yanlış biliyor

Ürün ismi sanılan markalar! Birçok kişi onları yanlış biliyor Bazı markalar, ürünleriyle fazla özdeşebilir ve bu durum zamanla, alıcıların bile lügatına yansıyabilir. Bugün ürün ismi olarak bilinen birçok şey aslında markaların ismi ve bazıları sizi gerçekten çok şaşırtabilir. Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:32 facebook

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UHU Uhu aslında bir Alman firmasının ismidir ancak Türkiye'de yapıştırıcı kelimesi yerine kullanılıyor.

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BORCAM Borcam, cam kaseler için kullanılan genel bir tabir olsa da aslında Teknik Cam San. A.Ş'nin ısıya dayanıklı fırın kabı ve benzer ürünleri için kullandığı bir markadır.