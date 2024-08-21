USAID, M çiçeğinden etkilenen bölgelere 35 milyon dolarlık yardım sağlayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da yayılmaya devam eden, şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı mpox virüsü ile ilgili uluslararası düzeyde acil durum ilan ettiğini açıklamıştı.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamasında "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü paylaştı. Bu tavsiyeyi kabul ettim" ifadelerine yer vermişti.

DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.