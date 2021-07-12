UŞAK - Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu

AA

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.Tırın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu.Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.