Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Uşak corona virüsü var mı? Valilikten açıklama geldi mi? Uşak corona virüs son dakika

Uşak corona virüsü var mı? Sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. Tayland'dan tatile dönen bir kişi 'corona virüs' şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşte, uşak corona virüs son dakika haberleri...

Uşak corona virüsü

Uşak'ta corona virüsü var mı? Soruları Uşak'ta yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün Taylan'dan tatile dönen 40-45 yaşlarında bir erkek vatandaşın rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'corona virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın kontrolleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Konuyla ilgili henüz Uşak Valiliği'nden açıklama gelmedi


UŞAK'TA CORONA VİRÜSÜ ALARMI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı.

Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gebze corona virüsü var mı? Validen açıklama geldi mi? Gebze corona virüsü son dakika
SAĞLIKGebze corona virüsü var mı?
Son dakika haberleri! İran'da koronavirüsten 3 kişi daha hayatını kaybetti
SAĞLIKİran'da koronavirüsten 3 ölüm daha...
Koronavirüste işe yarayan ilaç bulundu: Remdesivir! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüste işe yarayan ilaç bulundu
Coronavirus map! Coronavirüs haritası canlı coronavirus live map
SAĞLIKCoronavirüs haritası! Coronavirüs live map 2020
Çocuklarda öğrenmeyi ve beyin kapasitesini artırmanın yolları
SAĞLIKBeynin kapasitesini artırmak mümkünmüş
Nargile tehlikesi! Virüsü insandan insana yayıyor! - Haberler
SAĞLIKVirüsü böyle yayıyor!
Koronavirüs ölümleri! İşte limanları riskli 8 ülke! Kaptan son 10 limanı bildirecek!
SAĞLIKİşte limanları riskli 8 ülke! Kaptan son 10 limanı ...
Son dakika haberi Koronavirüs'te ölü sayısı: 2801! Dünya korkuyor!
SAĞLIKKoronavirüs'te ölü sayısı: 2801! Dünya korkuyor!
Son dakika haberler! Trump: Koronavirüse (coronavirus) grip muamelesi yapın!
SAĞLIKTrump: Kovid-19'a grip muamelesi yapın
İtalya'da Lombardiya Başkanı, kendisini koronavirüs karantinasına aldı
SAĞLIKKendini karantinaya aldı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X