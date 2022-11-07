Uşakspor kupa mesaisinde

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Kupada daha önce Malatya Arguvanspor ve Gümüşhane Sportif'i eleyen kırmızı-siyahlılar, Yeni Malatya engelini de aşarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan kupada kazanan taraf tur atlayacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-11-07 11:15:24
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