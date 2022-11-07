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AK Parti'li Sarıeroğlu: Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına da yürekten inanıyoruz

DHA

AK Parti'li Sarıeroğlu: Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına da yürekten inanıyoruz


Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mikrofinans Uşak Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' inşası için yoğun biçimde çalışıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına da yürekten inanıyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, bugün bir dizi ziyaretler ve açılışlar gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi. İlk olarak Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyarette bulunan Sarıeroğlu, fikri olup imkanı olmayan kadınlara gelir temin etmeyi amaçlayan 'Mikrofinans Uşak Şubesi'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Törene, Sarıeroğlu'nun yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Kredi Merkezi Genel Müdürü Halil Orhan, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve vatandaşlar katıldı.
Sarıeroğlu, Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde oluşturulan Mikro Finans Merkezi'nde okuma yazma öğrenen ve el işçiliği yaparak geçimini gerçekleştiren kadınlarla sohbet etti.
Mikrofinans Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' inşası için yoğun biçimde çalışıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına da yürekten inanıyoruz. Kadınından gencine, erkeğinden yaşlısına, engellisine kadar 84 milyon vatandaşımızın bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğine inanıyoruz. Diyoruz ki bilimin yüzyılı olacak, istiklalin yüzyılı olacak, istikbalin yüzyılı olacak, üretimin yüzyılı olacak, gençlerin, kadınların, çocukların yüzyılı olacak. Verimliliğin, sanayinin, bilimin, dijitalleşmenin yüzyılı olacak diyoruz. Hedeflerimiz çok güçlü. 20 yıldır her yere dokunan çalışmalar yaptık" dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'nun konuşmasının ardından mikrokredi almaya hak kazanan 56 kadına temsili kredi çekleri verilerek, Mikrofinans Uşak Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sarıeroğlu Uşak'ta, Vefa Yaşam Merkezi ve Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ni ziyareti etti. Sarıeroğlu, Uşak'taki programının ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-11-07 20:00:41

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