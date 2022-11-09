Uşakspor kupada tutulmuyor



UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise durdurulamıyor. Kupada daha önce Malatya Arguvanspor ve Gümüşhanespor'u eleyen kırmızı-siyahlı ekip, Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda İbrahim Demir'in tek golüyle yenerek adını 5'inci Tur'a yazdırdı. Kupada 3 tur birden geçen, ligde de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, bu moralle pazar günü deplasmanda Fethiyespor'u da yenerek bu sezon ilk kez düşme hattından çıkmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-11-09 12:02:16



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