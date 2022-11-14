Uşakspor patlama yaptı

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başında haftalarca dibe demir atan Uşakspor, son maçlardaki müthiş performansıyla düşme hattından çıktı. Teknik direktör Recep Yazıcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak, deplasmandaki 2-0'lık Fethiyespor zaferiyle 13 puana ulşıp bu sezon ilk kez ateş hattından sıyrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 tur birden geçerek yoluna devam eden, hafta içinde Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u deplasmanda eleyen Uşakspor'da sezon başındaki matem havası Recep Yazıcı'yla yerini bahara bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2022-11-14 11:05:36
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