Uşak´ta tekstil firmasının deposunda yangın çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil girmasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak- Denizli karayolu üzerindeki Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının deposunda yangın çıktı. Depodaki ürünlerin yanıcı özelliği ve rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Metrelerce yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-11-17 23:30:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.