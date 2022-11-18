

UŞAK'TA TEKSTİL FİRMASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI (2)Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, Vali Turan Ergün bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Ergün, elyaf fabrikasına ait deponun 3 bitişik binasında yangın çıktığını belirterek, "İçeride çalışan kimse yok. Herhangi bir can kaybı yok. İş insanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yangın devam ediyor ve ekiplerimiz kontrol altına almaya çalışıyorlar. 20 itfaiye aracı şu anda müdahalesini sürdürüyor ancak rüzgarın da olması yangını körüklüyor. Maddelerin yanıcı olması işimizi zorlaştırıyor. Dışarıdan yangın kontol altına alındı ancak içeriden söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Çevreye herhangi bir sıçrama durumu söz konusu değildir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından genel detay görüntüler

-İtfaiye ekierinin müdahalesi

-Vali Turan Ergün konuşması Haber Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Uşak

2022-11-18 02:02:46



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