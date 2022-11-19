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Uşak'ta 2 katlı mobilya atölyesinde korkutan yangın

DHA

Uşak'ta 2 katlı mobilya atölyesinde korkutan yangın


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta 2 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ya binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi Turgut Özal Caddesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Hüseyin Tüner'e ait 2 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de atölyenin 2'nci katındaki yangını diğer katlara sıçramadan müdahale ederek, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çıkan yangında atölyede hasar meydana gelirken ekipler de inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-11-19 00:55:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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