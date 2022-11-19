Uşakspor, 1461 Trabzon'la karşılaşacak

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Fethiyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Uşakspor yarın evinde 1461 Trabzon'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Efe Tanrıverdi'nin yönteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiklerini belirterek, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Son haftalarda formdayız ve yükselen grafiğimizi sürdüreceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-11-19 11:52:26



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