Uşakspor - 1461 Trabzon FK: 0-1

UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Mustafa Tosun, Mehmet Kuru
UŞAKSPOR: Vedat Erhan, Mehmet (Dk. 90 Doğan), Onur Demir, Sefa, Şamil, Resul, Onurcan Güler (Dk. 80 Sefer), Murat Şenel (Dk. 86 Alperen), Muzaffer (Dk. 80 İbrahim Demir), Murad Han (Dk. 86 Ömer Faruk)
1461 TRABZON FK: Özkan Karabulut Onur, Muammer Denizhan (Dk. 70 Atalay), Tunahan, Utku, Özkan Yıldırım (Dk. 90 Salim), Nafican, Arif, Mert, Abdulkadir, Fuat (Dk. 63 Kerem)
GOLLER: Dk. 76 Özkan Yıldırım (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Muzaffer, Resul, Onur (Uşakspor), Özkan, Tunahan (1461 Trabzon)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor evinde 1461 Trabzon FK'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 76'ncı dakikada Özkan Yıldırım kaydetti. Bu sonuçla Uşakspor 13 puanda kalırken, Karadeniz temsilcisi puanını 26'ya çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-11-20 16:14:11
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