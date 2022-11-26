Uşakspor telafi peşinde

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp düşme hattından sıyrıldığı serinin ardından geçen hafta evinde 1461 Trabzon'a 1-0 kaybeden Uşakspor, yarın deplasmanda Adıyaman FK'nın rakibi olacak. Adıyaman Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Süleyman Soyutürk yönetecek. Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalısı defans oyuncusu Onur Demir, Adıyaman FK'ya karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Recep Yazıcı, 1461 Trabzon yenilgisini Adıyaman'da telafi edip alt sıralardan uzaklaşacaklarını dile getirdi. Bu mücadele öncesi Uşakspor'un 13, düşme hattındaki Adıyaman temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-11-26 11:17:26



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