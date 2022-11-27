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Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak

DHA

Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak


Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bundan sonra da genç odaklı siyaset anlayışıyla gençlerin yanında olacağız. Birlikte daha güçlü geleceğe, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. İşte Türkiye Yüzyılı o yüzden gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye'nin gençlerinin daha güçlü bir geleceğe attığı adımların büyüdüğü bir yüzyıl olacak" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Gençlik ve Spor Yatırımları Toplu Açılışı ve Uşak Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden de yer aldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, sporu ulaşılabilir ve erişilebilir kılmanın, Bakanlık olarak en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin diğer vilayetlerinde olduğu gibi Uşak'ta da bu çabayı somut şekilde hizmete dönüştürmek en büyük hedefimizdi. Saha, salon ve havuzlarıyla, gençlik merkeziyle devasa bir alt yapı inşa edildi, yenilerini belediyemizle birlikte inşa ediyoruz. Bir ulaşım vasıtasına gerek kalmaksızın günün herhangi bir saati, 7 gün 24 saat hizmet politikamız var. Yeter ki halkımız spor tesisine gitmek istesin" ifadelerini kullandı.
'DAHA AYDINLIK YARINLARA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Gençlerin önündeki engelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 'Genç odaklı siyaset' anlayışıyla birer birer kaldırdıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra da genç odaklı siyaset anlayışıyla gençlerin yanında olacağız. Birlikte daha güçlü geleceğe, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. İşte Türkiye yüzyılı o yüzden gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye'nin gençlerinin daha güçlü bir geleceğe attığı adımların büyüdüğü bir yüzyıl olacak" dedi.
'GENÇLİK DEVRİMİNİN SONUCUDUR'
Bakan Kasapoğlu, yurt devrimi kredilerle, en güçlü burs altyapısıyla destekleyerek öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz başkaları gibi bu işin istismarında değiliz. Biz gençlerimizin barınmasıyla, beslenmesiyle her alandaki ihtiyaçlarının desteklenmesiyle onların yanında olarak, onlara karamsarlığı değil umudu aşılayarak, onlarla birlikte sevgiyi, heyecanı, mutluluğu büyüterek yarınlara yürüyoruz. 850 bin yurt kapasitesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerine, en güçlü şekilde fark atarak ortaya konan bir gençlik devriminin sonucudur. Artık gençlerimiz ne aldılarsa onu ödüyorlar. Hiçbir fark olmaksızın, hiçbir ilave olmaksızın. Bu devrimdir. Bu, genç odaklı siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük adımlarından bir tanesidir. 27 milyar liralık yükün gençlerimizin, onların kıymetli ailelerinin omzundan alınmasıdır. Bu yıl yine kredi ve burs başvurularımızı başlattık. En kapsamlı, en objektif şekilde hiç insan eli değmeden, 12 farklı kurum, kuruluşun doğrulamasıyla birlikte bu başvuruları da neticelendireceğiz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla, spor altyapısıyla, gençlik merkezleriyle, proje destekleriyle, burslarıyla, kredileriyle, yurtlarıyla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
TESİSLERİN TOPLU AÇILIŞI YAPILDI
Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve gençler, Çocuk Kent Projesi'nin temelini attı. Daha sonra Şehit Mehmet Kara Kapalı Yüzme Havuzu, Esentepe Spor Kompleksi, Muharremşah Çok Amaçlı Spor Salonu, cirit sahası, gençlik ve yaşam merkezi ve 15 semt sahasının da bulunduğu tesislerin toplu açılışı yapıldı. Bakan Kasapoğlu, temel atma töreninin ardından Kalfa Korusu Atlı Cirit Sahası'na geçti. Atlı ciritte Türkiye ikincisi olan Bir Eylül Cirit Spor Kulübü ve Türkiye dördüncüsü olan Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü yetkililerine plaket veren Kasapoğlu, daha sonra Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ile Çakırlar Atlı Cirit Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı izledi.
'SPOR CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN'
Bakan Kasapoğlu, TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarların bulunduğu minibüsün Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili de açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Maalesef üzücü bir haber aldık. Özellikle futbol camiamıza, sporseverlere başsağlığı diliyorum. Osmaniyespor Bergama Belediyespor maçı için seyahat eden Osmaniyespor taraftarı kardeşlerimizin kaza geçirdiği haberini aldık. Kazada bir sporseverimizi yitirdik. Rahmet diliyorum. Spor camiamızın başı sağ olsun" dedi.
Bakan Kasapoğlu ardından Uşak Üniversitesi Kampüsü içindeki 2 bin kişilik kız yurdunun açılışını yaptıktan sonra spor salonunda oynanan İlkler Şehri Uşak-Aykanat Spor Kulübü basketbol maçını izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN
2022-11-27 18:28:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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