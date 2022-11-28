Uşakspor yeniden ateş hattında

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Adıyaman FK'ya tek golle yenilen Uşakspor 2 hafta sonra yeniden düşme hattına geriledi. Önceki hafta da evinde 1461 Trabzon'a tek golle boyun eğen Uşakspor son 2 maçını puansız kapadı.

Teknik direktör Recep Yazıcı, kötü bir seri yakaladıklarını belirterek, "Şu an istemediğimiz bir yerdeyiz. Ancak yeniden toparlanacak güce sahibiz. Takımıma inancım tam" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-11-28 11:24:50



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