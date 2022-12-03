Uşakspor çıkış arıyor

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 1461 Trabzon ve Adıyaman FK maçlarını 1-0 kaybedip yeniden düşme hattına gerileyen Uşakspor, yarın sahasında Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Hasan Kaçar düdük çalacak. Grupta 13 puanla 18'inci olan Uşakspor'da kaleci Vedat sarı kart cezası nedeniyle Zonguldak Kömürspor maçında görev alamayacak. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-12-03 12:41:10
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