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Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor: 2-3

DHA

Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor: 2-3


UŞAK, (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Mert Baykal, Erdi Abdulmecit Sayar
UŞAK SPOR: İbrahim Bağcı Onur (Dk. 70 Sezer), Sefa, Şamil, Sefer (Dk. 87 Çağrı), Murad Han, Mehmet (Dk. 87 Alperen), Resul, Erhan, Ömer Faruk (Dk. 78 Murat Şenel), İbrahim Demir (Dk. 70 Muzaffer)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen Emrah, Hakan, Emre (Dk. 74 Ercüment Eray), Oğuzhan, Aykut (Dk. 90 Hüseyin), Emin (Dk. 46 Mevlüt), Mümin, Eyüp (Dk. 90 Halil), Hacı Ömer (Dk. 46 Embiya), Fatih
GOLLER: Dk. 45 (P) Resul, Dk. 90+3 Sezer (Uşakspor), Dk. 63 Mümin, Dk. 83 Embiya, Dk. 90 Ercüment Eray (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Emin (Zonguldak Kömürspor)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta üst üste iki maçını kaybedip düşme hattına giren Uşakspor evinde Zonguldak Kömürspor´a 3-2 yenilerek çıkışa geçemedi. Uşakspor 45´inci dakikada Resul´un golüyle devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Zonguldak Kömürspor 63´te Mümin´le tabelayı eşitledi. Zonguldak Kömürspor 83´üncü dakikada Embiya´nın golüyle üstünlük sayısını buldu: 1-2. Ercüment, 90´da skoru 3-1´e getirirken, 90+3´üncü dakikada Sezer´in attığı gol Uşakspor´a yetmedi. Uşakspor bu yenilginin ardından 13 puanla düşme hattında kaldı. Zonguldak ekibi ise 27 puana çıktı ve Play-Off yolunda ümit tazeledi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-12-04 16:11:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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