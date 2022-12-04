Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor: 2-3

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar, Mert Baykal, Erdi Abdulmecit Sayar

UŞAK SPOR: İbrahim Bağcı Onur (Dk. 70 Sezer), Sefa, Şamil, Sefer (Dk. 87 Çağrı), Murad Han, Mehmet (Dk. 87 Alperen), Resul, Erhan, Ömer Faruk (Dk. 78 Murat Şenel), İbrahim Demir (Dk. 70 Muzaffer)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen Emrah, Hakan, Emre (Dk. 74 Ercüment Eray), Oğuzhan, Aykut (Dk. 90 Hüseyin), Emin (Dk. 46 Mevlüt), Mümin, Eyüp (Dk. 90 Halil), Hacı Ömer (Dk. 46 Embiya), Fatih

GOLLER: Dk. 45 (P) Resul, Dk. 90+3 Sezer (Uşakspor), Dk. 63 Mümin, Dk. 83 Embiya, Dk. 90 Ercüment Eray (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Emin (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta üst üste iki maçını kaybedip düşme hattına giren Uşakspor evinde Zonguldak Kömürspor´a 3-2 yenilerek çıkışa geçemedi. Uşakspor 45´inci dakikada Resul´un golüyle devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Zonguldak Kömürspor 63´te Mümin´le tabelayı eşitledi. Zonguldak Kömürspor 83´üncü dakikada Embiya´nın golüyle üstünlük sayısını buldu: 1-2. Ercüment, 90´da skoru 3-1´e getirirken, 90+3´üncü dakikada Sezer´in attığı gol Uşakspor´a yetmedi. Uşakspor bu yenilginin ardından 13 puanla düşme hattında kaldı. Zonguldak ekibi ise 27 puana çıktı ve Play-Off yolunda ümit tazeledi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-12-04 16:11:44



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