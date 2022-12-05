Oto galerici, kavgayı ayırırken vuruldu

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta bar çıkışı 2 grup arasında çıkan kavgayı engellemeye çalıştığı iddia edilen oto galerici Mustafa Hökeoğlu (35) tabancayla vuruldu. Hökeoğlu, hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mustafa Çakır (25) yakalanıp tutuklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Uşakİzmir kara yolundaki barda meydana geldi. İddiaya göre, bar çıkışında 2 grup arasında kavga çıktı. Bu sırada Mustafa Çakır, kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Mustafa Hökeoğlu'nu tabanca ile bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hökeoğlu'nu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 1 çocuk babası, oto galerici Hökeoğlu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Çalışma başlatan jandarma, Mustafa Çakır ile Mehmet K.'yi (27) Sivaslı ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hökeoğlu gibi oto galerici olduğu belirtilen Çakır tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-12-05 12:13:56



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