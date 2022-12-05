Uşakspor çare bulamıyor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü başladığı sezonda bir ara 3 galibiyet, 1 beraberlikle seri yakalayıp düşme hattından çıkan Uşakspor, son haftalarda yine dibe demir attı.

Grupta üst üste üçüncü yenilgisini evinde Zonguldak Kömürspor'a 3-2 mağlup olarak alan kırmızı-siyahlı ekip, 17 haftada 13 puanla küme düşme barajında kaldı. Uşakspor, devrenin son 2 haftasında Vanspor FK ve İskenderunspor'la karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-12-05 12:20:04



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