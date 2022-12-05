Yakalama kararı bulunan şüpheli, polisle girdiği çatışmada öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)UŞAK'ta hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay (50), "Teslim ol" çağrısına uymayıp, polisle girdiği çatışmada vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi. Sokağa giden ekipler, Toğay'a "Teslim ol" çağrısında bulundu. Toğay, yanındaki pompalı tüfekle polislere ateş edip, kaçmaya başladı.

İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına gizlenen Toğay, buradan peşine düşen polislere ateş etmeye devam edince çatışma çıktı. Çatışmada vurulan Toğay, hayatını kaybetti. Toğay'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-12-05 14:44:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.