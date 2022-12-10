Uşakspor Van'da terleyecek

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UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden düşme hattındaki Uşakspor, yarın deplasmanda Bitexen Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Mehmet Ali Özer görev alacak. Sıralamada 13 puanla 18'inci basamakta yer alan Uşakspor'un teknik direktörü Recep Yazıcı, Van deplasmanında kötü gidişata son vereceklerine inandığını ifade etti. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA

2022-12-10 13:04:02



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