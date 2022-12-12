Uşakspor'da moraller bozuk

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilen Uşakspor, düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Ligde üst üste 4'üncü maçını da kaybeden kırmızı-siyahlılar 13 puanda kaldı. Teknik direktör Recep Yazıcı, bekledikleri çıkışı bir türlü gerçekleştiremediklerini belirterek, "Mağlubiyetler için çok üzgünüz. Ancak vazgeçmeyeceğiz, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-12-12 11:51:39



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