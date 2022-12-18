Uşakspor - İskenderunspor: 1-3

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UŞAK, (DHA) -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğit Karpuz

UŞAKSPOR: Vedat Sezer, Sefa, Şamil, Muzaffer (Dk. 75 İbrahim), Sefer, Murad Han (Dk. 75 Alperen), Mehmet (Dk. 69 Ahmet), Çağrı (Dk. 85 Murat), Erhan (Dk. 85 Oğulcan), Ömer Faruk

İSKENDERUNSPOR: Muhammed Can Ahmet, Süheyl, Onur Ural, Okan (Dk. 85 Buğra), Kaan, Enes (Dk. 85 Onur Toprak), Kadir, Muhammed Enes, Ali (Dk. 80 Emre), Yasin (Dk. 90 Hıdır)

GOLLER: Dk. 45 Okan, Dk. 59 Yasin, Dk. 68 (P) Enes (İskenderunspor) Dk.55 Muzaffer (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Erhan, Vedat, Çağrı (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattından çıkamayan Uşakspor, ilk yarının son haftasında evinde Play-Off hattındaki İskenderunspor'a 3-1 yenilerek devreyi kötü bitirdi. Konuk İskenderunspor 45'inci dakikada Okan'ın golüyle soyunma odasına 1-0 galip girdi. Ev sahibi Uşakspor 55'te Muzaffer'in golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Yasin, 59'uncu dakikada sahne alarak İskenderunspor'u bir kez daha öne geçirmeyi başardı: 1-2. İskenderunspor 68'de penaltı kazandı ve atışı kullanan Enes farkı ikiye çıkardı: 1-3. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, İskenderunspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Uşakspor 13 puanda kaldı ve sezonun ilk yarısını ateş hattında tamamladı. İskenderunspor ise 37 puanla üçüncü basamakta yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-12-18 16:32:33



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