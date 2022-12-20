Uşakspor kupada Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde İskendunspor'a 3-1 yenilerek sezonun ilk yarısını 13 puanla düşme hattında tamamlayan Uşakspor, yarın bu yıl iyi bir performans sergilediği Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikayı galip tamamlayan ekip bir üst tura yükselecek. Maçın normal süresi berabere biterse 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek. Yine eşitlik bozulmadığı takdirde kazanan taraf seri penaltı atışları sonrası belirlenecek. Uşakspor, kupada Malatya Arguvan Belediyespor, Gümüşhanespor ve Yeni Malatyaspor'u elemişti. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-12-20 11:21:01



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