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Bakan Soylu, Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 120 gözaltı

DHA

Bakan Soylu, Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 120 gözaltı


Ramazan ÇETİNFeyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönetiminde 609 polis ve jandarmanın katıldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 120 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Soylu, "Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyeceğiz. Kökünü kurutma operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek" dedi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sabah erken saatlerde Ankara'dan gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Uşak Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz eşlik etti. Saat 06.00 sıralarında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Bakan Soylu, operasyona katılan polislere başarılar diledi. Bakan Soylu, operasyonun ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 33'üncüsü düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 609 polis ve jandarmanın katıldığını, 127 hedefe yönelik düzenlenen operasyonda 120 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
'UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLIYIZ'
Operasyonla ilgili Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Bugün sabah erken saatlerde Uşak ilimizdeyiz, sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarma personeli yine bir 'Kökünü Kurutma Operasyonu'yla yola çıkmış oldu. Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Uşak Valimiz, il emniyet müdürü ve jandarma komutanımız, narkotik başkanımızın koordinasyonunda, Uşak Başsavcılığı´nın koordinasyonunda bu sabah 127 hedefe yönelik 33'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu başlattık ve şu saat itibarıyla 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları gerek imal ve ticaretini yapanlar. Öncelikle aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Tüm güvenlik güçleri olarak hem jandarma hem emniyet hem sınırlarda Mehmetçiklerimiz hem de gümrük muhafaza, sahil güvenlik, bütün kurumlarımızla büyük mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon aynı zamanda tedaviyle mücadele ediyor."
'MİLLETİMİZ BİZE İNANSIN VE İTİMAT ETSİN'
Operasyonların Türkiye'nin her noktasında devam edeceğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"İnanıyoruz ki çalışacağız, gayret göstereceğiz, galip geleceğiz. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri kendi farklı olmakla birlikte, çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyor hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörün kökünü kurutmak için mücadele ortaya koyuyorsak, bu irademizi hala devam ettiriyorsak, aynı şekilde uyuşturucuyla da mücadelede de galip geleceğiz. Buna olan inancımız da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyeceğiz. Kökünü Kurutma Operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek. Buradan Uşaklı hemşehrilerimize de bize güvenmelerini, güvenlik güçlerimizin Uşak'ta gençlerimize musallat olan uyuşturucu illetinden onları kurtarmak için büyük bir mücadele ortaya koyacağımızı bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.
Bakan Soylu, açıklamasının ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN-Feyzi DAVULCU
2023-01-10 10:16:09

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