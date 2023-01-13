Uşakspor'da Ceyhun Müderrisoğlu dönemi başladı

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UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 13 puanla düşme potasında tamamlayan Uşakspor, ikinci devre öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Ege ekibi deneyimli çalıştırıcı Recep Yazıcı ile yolları ayırırken, dümene Ceyhun Müderrisoğlu geçti. Galatasaray U19 Takımı'nda antrenörlük kariyerine başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Niğde Anadolu FK ve Adıyaman FK takımlarında görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-01-13 11:22:42



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