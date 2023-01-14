Uşakspor yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkacak

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 13 puanla düşme potasında yer alan Uşakspor, yeni teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu yönetimindeki ilk maçına yarın çıkacak. Uşakspor sahasında Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor ilk yarıda son 5 maçının hepsini kaybetti. İlk yarıda Diyarbakır'da oynanan müsabakayı ise Diyarbekirspor 1-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-01-14 10:48:37



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