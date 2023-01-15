Uşakspor - Diyarbekirspor: 2-1

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UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Bayram Başkan, Kurtuluş Aslan, Faruk Yağlı

UŞAKSPOR: Vedat Doğan, Murat, Sefa, Muzaffer, Sefer (Dk. 90+4 Sezer), Murad Han (Dk. 85 Cem), Rezul, Erhan, Ömer Faruk (Dk. 73 Çağrı), Ahmet (Dk. 73 İbrahim)

DİYARBEKİRSPOR: Zülküf Baran, Melih, Enes (Dk. 76 Seymen), Emre, Serhat (Dk. 76 Emrullah), Muhammed (Dk. 46 Cihan), Mustafa Emre, İlker, Berkay, Ömer (Dk. 87 Kutay)

GOLLER: Dk. 37 Muzaffer, Dk. 67 Ahmet (Uşakspor), Dk. 56 Ömer (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Ahmet, Sezer, Sefer, Çağrı (Uşakspor), Zülküf, Emre, Serhat, Ömer, İlker, Seymen (Diyarbekirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Resul (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Uşakspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde önemli rakiplerinden Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek umut tazeledi. Uşakspor 37'nci dakikada Muzaffer'in golüyle öne geçti: 1-0. Diyarbekirspor 56'ncı dakikada Ömer'in golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi 67'de Ahmet'in golüyle yeniden öne geçerek galibiyeti almayı başardı. Ev sahibinde uzatma anlarında Resul kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Ege ekibi 16 puana yükseldi ancak düşe potasından çıkamadı. Diyarbekirspor ise 10 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-01-15 16:07:19



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