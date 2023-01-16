Uşakspor yeni bir sayfa açtı

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktörlük koltuğuna Ceyhun Müderrisoğlu'nu getiren Uşakspor, ikinci yarının ilk maçında alt sıralardaki önemli rakiplerinden Diyarbekirspor'u evinde 2-1 yenerek kurtuluş ateşini yaktı. Kritik 90 dakikayı 3 puanla kapatan kırmızı-siyanlılar üst üste 5 yenilginin ardından rahat nefes aldı. Kazanmasına rağmen düşme potasında kurtulamayan Uşakspor'da Ceyhun Müderrisoğlu, camiadan destek istedi. Müderrisoğlu, "İlk maçınızı galibiyetle bitirmek hepimize moral oldu. İnanıyorum ki bu galibiyet bizlere milat olacak. Seri galibiyetler yakalayıp bir an önce bu bölgeden çıkacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-01-16 11:00:10



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