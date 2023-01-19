Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

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Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)UŞAK'ta Seyhan Ersöz (50), tarlasında kestiği meşe ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Uşak merkeze bağlı Zahman köyünde meydana geldi. Seyhan Ersöz, tarlasında bulunan meşe ağacını kestiği sırada ağacın altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ersöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ersöz'ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2023-01-19 23:11:20



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