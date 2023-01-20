Uşakspor seri peşinde

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Uşakspor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Serkan Pınar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da kırmızı kart cezalısı Resul mücadelede forma giyemeyecek. Uşakspor'un başında çıktığı ilk maçta Diyarbekirspor galibiyeti elde eden teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, seri yakalayacaklarını ve en kısa zamanda ateş hattından çıkacaklarını belirtti. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-01-20 10:40:05



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