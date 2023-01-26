Uşakspor'dan 7 transfer birden

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Uşakspor ara transfer döneminde 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, Diyarbekirspor'dan 29 yaşındaki santrfor Doğan Karakuş, Arnavutköy Belediyespor'dan 33 yaşındaki stoper Uğur Arslan Kuru, Eyüpspor'dan kiralık olarak 23 yaşındaki sol kanat Metehan Mertöz, Hatayspor'dan kiralık olarak 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir, Adıyaman FK'dan 26 yaşındaki kaleci Türker Dırdıroğlu, aynı takımdan 19 yaşındaki sol kanat Ali Arda Bulut ve Başakşehir altyapısından kiralık olarak 20 yaşındaki santrfor Efecan Barlık'la anlaştı.

DHA-Spor Türkiye-Uşak

2023-01-26 11:10:52



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