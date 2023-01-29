Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

UŞAK, (DHA)-STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Sinan Ertinğü, Bülent Korkmaz
UŞAKSPOR: Türker Cengiz, Alperen (Dk. 79 Volkan), Sefa, Sefer, Murad Han (Dk. 84 Alperen), Çağrı (Dk. 84 Doğan), Cem (Dk. 53 Efecan), Erhan, Metehan, Ahmet (Dk. 53 Ali Arda)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Abdulaziz Fatih Cerlek (Dk. 74 Yasin), Talha, Aykut, İsmail, Berk, Eren (Dk. 46 Turan), Fatih Somuncu, Medeni, Mustafa (Dk. 46 Gülhan), Hüseyin (Dk. 89 Rüstem)
GOLLER: Dk. 49 Fatih Somuncu (Etimesgut Bld.), Dk. 73 Efecan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Fatih Cerlek, Gülhan (Etimesgut Bld.)TFF 2'nci Lig Krımızı Grup'ta düşme potasında yer alan Uşakspor evinde Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Etimesgut Belediyespor 49'uncu dakikada Fatih Somuncu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Uşakspor ise 73'te Efecan ile skoru dengeledi: 1-1. Uşakspor bu sonuçla 17 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. Etimesgut Belediyespor ise 25 puana ulaşıp orta sıralarda yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2023-01-29 16:08:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.