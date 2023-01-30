Uşakspor'a transferler de çare olamadı

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UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri düşme korkusu yaşayan Uşakspor'da takıma ara transfer döneminde yapılan takviyeler de kötü gidişi durduramadı. Ara transfer döneminde 7 futbolcu alan Uşakspor, son maçta Etimesgut Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kaldı. Uşak temsilcisi grupta 22 haftayı 17 puanla düşme barajında geçti. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-01-30 13:03:10



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