Uşakspor gurbette terleyecek

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'la 1-1 berabere kalan düşme potasındaki Uşakspor yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'la kozlarını paylaşacak. Gazi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Furkan Aksuoğlu görev alacak. Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu mutlak 3 puana ihtiyaç duyduklarını ve kazanıp çıkışa geçeceklerine inandığını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-02-03 12:12:18



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