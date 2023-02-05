Uşakspor Efecan'la nefes aldı



UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Uşakspor deplasmanda GMG Kastamonuspor'u devre arasında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki yeni transferi Efecan Barlık'ın tek golüyle yenerek derin bir nefes aldı. Geçen hafta iç sahada Etimesgut Belediyespor önünde ilk maçında ilk golünü atıp takımına 1-1'lik beraberliği getiren genç Efecan, bu kez 3 puanı Uşakspor'a kazandırdı. Alt sıralardaki önemli rakiplerinden olan Kastamonuspor'la puan farkını 3'e düşüren Uşakspor, kurtuluş umutlarını artırdı.

Son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 7 puan toplayan kırmızı-lacivertliler 20 puana yükseldi. Teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, Kastamonu deplasmanından son derece kritik 3 puanla döndüklerini belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Ben takımımın ligde kalacağına inanıyorum. En kısa zamanda düşme hattından çıkacağız" dedi. Uşakspor, hafta içinde Ankara Demirspor'la oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-02-05 12:28:48



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