Uşakspor liderle oynayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda ümit tazeleyen AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak. Bu maç öncesi Kocaelispor 51 puanla zirvede yer alırken, 20 puana sahip Uşakspor ise 17'nci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-03-04 12:05:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.