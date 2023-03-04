Uşakspor liderle oynayacak

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda ümit tazeleyen AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak. Bu maç öncesi Kocaelispor 51 puanla zirvede yer alırken, 20 puana sahip Uşakspor ise 17'nci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2023-03-04 12:05:37
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