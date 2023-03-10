Uşakspor evinde terliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta lider Kocaelispor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın iç sahada Kırşehir FK önüne çıkacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Grupta kırmızı-siyahlı ekip 20, Kırşehir FK ise 26 puanda.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-10 13:04:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.