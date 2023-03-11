Uşakspor - Kırşehir Futbol Kulübü: 1-3

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UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Hakan Ülker, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR: Türker Erhan, Sezer, Cengiz, Sefa (Dk. 83 Çağrı), Ömer Faruk (Dk. 83 Doğan), Volkan (Dk. 66 Sefer), Resul, Ali Arda (Dk. 62 Arda Köksal), Metehan, Efecan (Dk. 62 Ertuğrul)

KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Kadem Burak Muhammet Serdar, Zihni, Savaş (Dk. 90+2 Cerem Talha), Gökdeniz (Dk. 72 Muhammet Haşim), Hakan (Dk. 79 Hacı Mustafa), Sırat, Fatih Üge (Dk. 72 Ahmet Sun), Ahmet Üner, Taylan (Dk. 90 Sinan), Atakan

GOLLER: Dk. 47 (P) Resul (Uşakspor), Dk. 58 Taylan, Dk. 80 Muhammet Haşim, Dk. 87 Hacı Mustafa (Kırşehir FK)

SARI KARTLAR: Taylan, Zihni (Kırşehir FK), Sefer (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan AFC Kablo Kanalları Uşakspor, evinde öne geçtiği maçta Kırşehir Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibinin 47'nci dakikada Resul'le penaltıdan bulduğu gole konuk takım 58'inci dakikada Taylan, 80'inci dakikada Muhammet Haşim ve 87'nci dakikada Hacı Mustafa'yla yanıt verip 3 puanı hanesine yazdırdı. Uşakspor bu sonuçla 20 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA

2023-03-11 16:07:23



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