Uşakspor kazanmak istiyor

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Kocaelispor ve Kırşehir FK maçlarını kaybedip alt sıralardan çıkamayan AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın sahasında Ankara Demirspor'la daha önce deprem felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede karşılaşacak.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Yakup Özhan görev alacak. 20 puanlı Uşakspor'da teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu taraftarın desteği ile galip gelip yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2023-03-14 11:54:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.