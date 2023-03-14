Uşakspor kazanmak istiyor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Kocaelispor ve Kırşehir FK maçlarını kaybedip alt sıralardan çıkamayan AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın sahasında Ankara Demirspor'la daha önce deprem felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede karşılaşacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Yakup Özhan görev alacak. 20 puanlı Uşakspor'da teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu taraftarın desteği ile galip gelip yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-14 11:54:44



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