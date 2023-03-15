AFC Kablo Kanalları Uşakspor - Ankara Demirspor: 2-4

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UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Yakup Özhan, Önder Çalış, Sabri Üstünel

AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR: Türker Murat, Sezer, Cengiz, Metehan (Dk. 85 Ömer Faruk), Volkan (Dk. 69 Çağrı), Sefer (Dk. 69 Efecan), Resul, Ali Arda Bulut (Dk. 55 Cem), Arda Köksal, Doğan (Dk. 55 Ertuğrul)

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan Hüseyin Eren, Alperen, Abdullah, Metehan (Dk. 55 Mert), Harun, Ahmet (Dk. 65 Mehmet), Burhan (Dk. 77 Atakan), Kadir, Mustafa Hüseyin (Dk. 77 Göktan), Ümit Yasin

GOLLER: Dk. 7 Sefer, Dk. 81 Cem (Uşakspor), Dk. 29 ve Dk. 31 Mustafa Hüseyin, Dk. 60 Mert, Dk. 90 Göktan (Ankara Demir)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Mert (Ankara Demir)

SARI KARTLAR: Murat, Efecan, Metehan (Uşakspor), Kadir, Ömercan (Ankara Demir)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren AFC Kablo Kanalları Uşakspor, 24'üncü hafta maçında evinde Play-Off yarışındaki Ankara Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Sefer, 81'inci dakikada Cem attı. Konuk takımın gollerini ise 29 ve 31'inci dakikada Mustafa Hüseyin, 60'ıncı dakikada Mert, 90'ıncı dakikada Göktan kaydetti. Başkent temsilcisinde Mert, 82'nci dakikada kırmızı gördü. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alan Uşaspor 20 puanda kalırken, 6'da 6 yapan Ankara Demirspor 49 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-15 16:08:03



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