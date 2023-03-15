AFC Kablo Kanalları Uşakspor - Ankara Demirspor: 2-4

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFC Kablo Kanalları Uşakspor - Ankara Demirspor: 2-4

DHA

AFC Kablo Kanalları Uşakspor - Ankara Demirspor: 2-4


UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Yakup Özhan, Önder Çalış, Sabri Üstünel
AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR: Türker Murat, Sezer, Cengiz, Metehan (Dk. 85 Ömer Faruk), Volkan (Dk. 69 Çağrı), Sefer (Dk. 69 Efecan), Resul, Ali Arda Bulut (Dk. 55 Cem), Arda Köksal, Doğan (Dk. 55 Ertuğrul)
ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan Hüseyin Eren, Alperen, Abdullah, Metehan (Dk. 55 Mert), Harun, Ahmet (Dk. 65 Mehmet), Burhan (Dk. 77 Atakan), Kadir, Mustafa Hüseyin (Dk. 77 Göktan), Ümit Yasin
GOLLER: Dk. 7 Sefer, Dk. 81 Cem (Uşakspor), Dk. 29 ve Dk. 31 Mustafa Hüseyin, Dk. 60 Mert, Dk. 90 Göktan (Ankara Demir)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Mert (Ankara Demir)
SARI KARTLAR: Murat, Efecan, Metehan (Uşakspor), Kadir, Ömercan (Ankara Demir)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren AFC Kablo Kanalları Uşakspor, 24'üncü hafta maçında evinde Play-Off yarışındaki Ankara Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Sefer, 81'inci dakikada Cem attı. Konuk takımın gollerini ise 29 ve 31'inci dakikada Mustafa Hüseyin, 60'ıncı dakikada Mert, 90'ıncı dakikada Göktan kaydetti. Başkent temsilcisinde Mert, 82'nci dakikada kırmızı gördü. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alan Uşaspor 20 puanda kalırken, 6'da 6 yapan Ankara Demirspor 49 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2023-03-15 16:08:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'ta iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Uşak'ta iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşakspor kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Uşakspor kazanmak istiyor
Banaz'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
YEREL HABERLER Banaz'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.