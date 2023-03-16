Uşakspor'da kötü seri

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Uşakspor son 3 maçını kaybetti. Kocaelispor'a 3-0, Kırşehir FK'ya 3-1 ve son olarak da evinde Ankara Demirspor'a 4-2 mağlup olan kırmızı-siyahlılar savunmasında büyük alarm verdi.

Son 3 maçta 10 gol yiyen Uşakspor 20 puanda kaldı. Teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu kötü gidişatı durduracaklarını ve gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-16 10:57:06



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