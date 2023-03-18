Uşakspor çıkışa geçmek istiyor

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-2 yenilip üst üste 3'üncü maçını kaybeden alt sıralardaki AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın deplasmanda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak kazanıp çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-18 11:29:44



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