Uşakspor ateşle oynuyor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor'a konuk olan AFC Kablo Kanalları Uşakspor rakibine 3-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemedi. Son galibiyetini Kastamonuspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan kırmızı-siyahlılar üst üste Kocaelispor, Kırşehir FK, Ankara Demirspor ve Serik Belediyespor'a yenildi. Bu sonuçlarla 20 puanda kalan Uşakspor, grupta 2 takım deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesine rağmen küme düşme korkusunu halen üzerinden atamadı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-20 11:30:48



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