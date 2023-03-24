Uşakspor zincir kırma peşinde

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın Sarıyer'i zincir kırma hedefiyle ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Son 4 maçını kaybetmesine rağmen Futbol Federasyonu'nun deprem felaketi nedeniyle gruptan 2 takımın çekilmesi üzerine sezon sonunda 2 ekibin küme düşeceğini resmen açıklamasıyla düşme barajından sıyrılan Uşakspor, 20 puan toplayabildi. Uşakspor'un düşme barajında kalan Balıkesirspor'la arasında 3 puanlık fark bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-03-24 11:31:10



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