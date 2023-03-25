Uşak Spor - Sarıyer: 1-1 

UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay Ercan
UŞAK SPOR: Vedat Uğur, Cengiz, Efecan, Murat (Dk. 90 Erhan), Sefa (Dk. 63 Ertuğrul), Volkan, Sefer, Resul (Dk. 90 Sezer), Metehan, Ömer Faruk (Dk. 63 Ali Arda)
SARIYER: Ömer Bora, Erdinç, Muharrem, Serhat, Doğan (Dk. 90 Savaş), Berkay, Ramazan (Dk. 82 Emircan), Melik (Dk. 70 Atalay), Altuğ, Taha (Dk. 82 Timur)
GOLLER: Dk. 76 Efecan (Uşak Spor), Dk. 47 Taha (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Volkan, Vedat, Sezer (Uşak Spor), Berkay, Ömer (Sarıyer)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Uşak Spor evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Sarıyer 47'de Taha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Uşakspor 76'da Efecan'ın attığı golle beraberliği sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2023-03-25 16:08:35
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